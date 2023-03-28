Він також перший лідер Шотландії з Південної Азії.

У Шотландії офіційно обрали нового першого міністра - ним став мусульманин Хумза Юсаф від Шотландської національної партії (SNP). За нього проголосувала більшість депутатів.

Про це повідомляє Sky News. Тепер його кандидатуру передадуть королю, а офіційне засідання для приведення Юсафа до присяги має пройти на сесії в Единбурзі в середу, 29 березня.

"Моєю відправною точкою завжди буде те, що ми всі хочемо найкращого для Шотландії та народу, який ми маємо честь представляти.... Я працюватиму кожну годину кожного дня, щоб використовувати потенціал Шотландії та кожної окремої людини в ній", - наголосив політик.

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Зазначається, що він також перший лідер Шотландії з Південної Азії - його батько народився у Пакистані і лише у 1960-х сім'я іммігрувала до Шотландії. Сам Юсаф народився та закінчив університет у Глазго. Мати Юсафа народилася в Кенії у сім'ї південноазіатського походження.

Шотландія - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2022 року влада Шотландії запропонувала провести референдум з питання незалежності 19 жовтня 2023 року. Зокрема, тодішній перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, попередниця Юсафа, оголосила про початок кампанії з другого референдуму про незалежність від Великої Британії.

Варто додати, що на референдумі у 2014 році 55% шотландців проголосували проти незалежності від Великобританії.

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