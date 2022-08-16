Надання доступу до засобів особистої жіночої гігієни є основоположним для рівності і гідності і усуває фінансові перешкоди для доступу до них.

Шотландія перша у світі безкоштовно надаватиме жінкам прокладки і тампони. Їх можна буде взяти в місцевих органах влади та освіти.

Про це повідомляє DW.

15 серпня в Шотландії відкрилося понад 1000 пунктів з безкоштовними засобами жіночої гігієни. Знайти місця, де можна взяти прокладки і тампони, можна через спеціальний додаток "PickupMyPeriod".

"Надання доступу до засобів особистої жіночої гігієни є основоположним для рівності і гідності, і усуває фінансові перешкоди для доступу до них. Ми пишаємося тим, що є першим національним урядом у світі, який вжив таких заходів", - наголосила міністр соцсправедливості Шона Робісон.

Як відомо ще раніше школи, коледжі та університети повинні були безкоштовно розміщувати в туалетах засоби гігієни для жінок. Тепер же закон зобов'язує забезпечити безкоштовний доступ до засобів інтимної гігієни всім жінкам Шотландії.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Іспанії хочуть законодавчо закріпити відпустка на час менструації для жінок.

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