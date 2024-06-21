Нинішній уряд засуджує рішення про відправку 13 літаків МіГ в Україну.

Уряд Словаччини, відомий своїми проросійськими поглядами, звинуватив минулий кабінет у державній зраді та зловживанні службовим становищем через військову допомогу, спрямовану в Україну.

Як повідомляє Bloomberg, Міністерство оборони Словаччини подало кримінальну заяву проти попереднього уряду, зокрема, проти колишнього міністра оборони Ярослава Надя, заявивши, що тимчасовий кабінет не мав права ухвалювати таке фундаментальне рішення, яке залишило Словаччину без протиповітряної оборони після того, як вона відправила всі свої 13 літаків МіГ-29 в Україну.

"Я особисто вважаю, що Ярослав Надь - зрадник, і це не повинно зійти йому з рук", - заявив заступник міністра оборони Ігор Меліхер.

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Попередня адміністрація на чолі з Едуардом Хегером, союзником Києва у протистоянні російській агресії, не змогла отримати вотум довіри в парламенті й перебувала в режимі тимчасового уряду ще до ухвалення рішення про відправлення військових літаків в Україну.

Надь захищав рішення про постачання МіГів Україні як "юридично обґрунтоване", оскільки воно було засноване на юридичному аналізі та колективному схваленні уряду. Його союзники стверджують, що кримінальна справа є частиною гібридної війни, що виходить із Росії.

Словаччина і війна в Україні

Раніше експрем'єр і новообраний президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що готовий надати майданчик для переговорів між Україною і Росією. Крім того, він закликав до припинення вогню в Україні, оскільки на тлі цієї війни, спалахують й інші конфлікти в усьому світі.

Також нещодавно Роберт Фіцо познущався над збором словаків для України. За його словами, допомога жителів Словаччини є "пуком у дерево", який не змінить ситуацію.

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