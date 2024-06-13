Компанія ДТЕК почне закуповувати СПГ в американського експортера Venture Global наприкінці цього року і продовжить закупівлі до кінця 2026 року.

Україна укладає першу пряму угоду на поставку американського скрапленого природного газу, щоб зміцнити свою енергетичну безпеку. Як пише Financial Times, хоча Європа вже є найбільшим одержувачем американського СПГ, проте його ще ніколи не закуповувала Україна напряму.

"Згідно з умовами угоди, компанія ДТЕК почне закуповувати СПГ в американського експортера Venture Global наприкінці цього року і продовжить закупівлі до кінця 2026 року. Газ постачатимуть із заводу Venture Global у Плакеміні на узбережжі Луїзіанської затоки в Україну та інші країни Східної Європи", - ідеться в матеріалі.

Компанія Venture Global планує відправляти вантажі з терміналів на узбережжі Мексиканської затоки до портів Європи, які мають трубопровідне сполучення з Україною.

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Поки що невідомо, який обсяг попиту на газ в Україні буде задоволено завдяки угоді зі США. Зазначається, що значна частина обсягу в рамках угоди Venture Global може бути спрямована в інші країни компанією D Trading, дочірньою компанією ДТЕК, яка є контрагентом за угодою.

Крім того, ДТЕК зобов'язався купувати до 2 млн тонн ЗПГ на рік з ще не побудованого проєкту CP2 компанії Venture Global, також розташованого в Луїзіані, протягом 20 років, пише FT.

Заступник директора з питань європейської енергетичної безпеки Атлантичної ради, Ольга Хакова заявила, що перша у своєму роді угода з поставок СПГ може допомогти Україні, "забивши останній цвях у труну російського газового домінування в країні та в регіоні загалом".

Водночас, зазначає видання, цей крок також здатний ще більше розпалити гнів Росії щодо США, які вже поставили Україні зброю на мільярди доларів, щоб протистояти російським атакам.

Удар по російському СПГ

Країни ЄС обговорюють санкції на перевалку російського СПГ у Європі, але не розглядають можливість повної заборони імпорту.

FT писало, що "Газпром" у найближчі 10 років навряд чи зможе відновити обсяги продажів газу, втрачені через повномасштабне вторгнення в Україну. Експорт до Європи до 2035 року становитиме в середньому 50 млрд-75 млрд кубометрів на рік - майже третину від довоєнного рівня.

Щоб компенсувати збитки від втрати європейського ринку, Росія зосередилася на збільшенні експорту газу в Китай, але це рішення може виявитися менш прибутковим, ніж поставки на європейські ринки. Ціни на газ для китайського ринку будуть на 28% нижчими за ціни для решти європейських клієнтів Росії, принаймні, до 2027 року.

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