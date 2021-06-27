П'ятеро людей - троє чоловіків та двоє жінок - загинули внаслідок падіння повітряної кулі в Альбукерке, штат Нью-Мексико.
Як повідомляє CNN, у суботу, 26 червня, куля врізалася в лінію електропередач у районі Центральної авеню та бульвару Унсер, залишивши близько 13 тисяч жителів без електроенергії.
Прибулі співробітники поліції та пожежної служби виявили чотирьох загиблих. Ще одна людина отримала важкі травми та померла в лікарні.
Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y— Grant Tosterud (@granttosterudwx) June 26, 2021
Серед загиблих були колишній офіцер поліції, який працював в охороні державних шкіл міста, та його дружина.
Зазначається, що польоти на повітряних кулях - популярна розвага в Альбукерке, а у щорічному міжнародному фестивалі повітряних куль там беруть участь сотні цих літальних апаратів.
Fragments of a hot air balloon fell from the sky after a crash in Albuquerque, New Mexico killed five people on Saturday. pic.twitter.com/WH5qWfRDAA— CBS News (@CBSNews) June 26, 2021
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