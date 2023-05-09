Такі дії з боку країни-агресорки є абсолютно неприпустимими, наголосив представник Держдепу.

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател прокоментував останні атаки РФ по Україні. Штати вважають обстріли мирних міст та обʼєктів критичної інфраструктури України неприпустимими.

"Це ще один рядок у довгому списку (проявів – ред.) російської агресії проти України", – наводить слова Патела щодо останньої повітряної атаки по Києву "Укрінформ".

Він наголосив, що такі дії є "абсолютно неприпустимими". За словами Патела, війна Путіна проти України пішла не за планом Кремля. Через це російські окупаційні війська вдаються до обстрілів цивільного населення, а Москва посилає на фронт в’язнів та обирає ескалацію замість миру.

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Обстріли України з боку РФ: останні новини

Протягом останніх кількох днів російські окупанти посилили атаки по українських містах. Зокрема, в ніч на 8 травня росіяни влаштували найбільш масовану атаку дронами по Києву з початку війни. У Повітряних силах повідомили, що за ту ніч знищили 35 "Шахедів".

Крім того, вночі 8 травня ворог атакував Одеську область. Росіяни випустили з авіації ракети Х-22. Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу було знищено склад Червоного Хреста з гумдопомогою.

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