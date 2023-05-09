Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател прокоментував останні атаки РФ по Україні. Штати вважають обстріли мирних міст та обʼєктів критичної інфраструктури України неприпустимими.
"Це ще один рядок у довгому списку (проявів – ред.) російської агресії проти України", – наводить слова Патела щодо останньої повітряної атаки по Києву "Укрінформ".
Він наголосив, що такі дії є "абсолютно неприпустимими". За словами Патела, війна Путіна проти України пішла не за планом Кремля. Через це російські окупаційні війська вдаються до обстрілів цивільного населення, а Москва посилає на фронт в’язнів та обирає ескалацію замість миру.
Обстріли України з боку РФ: останні новини
Протягом останніх кількох днів російські окупанти посилили атаки по українських містах. Зокрема, в ніч на 8 травня росіяни влаштували найбільш масовану атаку дронами по Києву з початку війни. У Повітряних силах повідомили, що за ту ніч знищили 35 "Шахедів".
Крім того, вночі 8 травня ворог атакував Одеську область. Росіяни випустили з авіації ракети Х-22. Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу було знищено склад Червоного Хреста з гумдопомогою.