Також внаслідок ракетної атаки на Миколаївщині 7 травня пошкоджено мобільний шпиталь.

На Одещині та Миколаївщині через ракетні удари ворога 7-8 травня завдано шкоди діяльності Товариства Червоного Хреста України – знищено гуманітарну допомогу та значно пошкоджено майно мобільного шпиталю.

Про це повідомляється на сторінці Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України у Facebook.

"Внаслідок обстрілів в Одесі згоріли склади із гуманітарною допомогою Українського Червоного Хреста, у Миколаєві пошкоджено мобільний шпиталь", - йдеться у заяві організації.

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Зокрема, 8 травня в Одесі знищено складське приміщення Одеської обласної організації Червоного Хреста України – пожежа повністю знищила гуманітарну допомогу, яка там розміщувалась.

Зазначається, що наразі надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проектів в регіоні призупинено.

Також через ракетний обстріл Миколаївської області, що стався 7 травня, пошкоджень зазнав мобільний шпиталь Миколаївської обласної організації Червоного Хреста України.

Внаслідок цього удару частина медичного обладнання, технічних засобів та меблів стали непридатними для подальшого використання. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу після чого, шпиталь запрацює у звичному режимі, проте вже в іншому місці.

В організації додали, що співробітники та волонтери Червоного Хреста не постраждали.

Ракетна атака на Одещину: що відомо

У ніч на 8 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Через влучання сталися масштабні пожежі на продовольчому складі та на узбережжі. Зокрема, на складі співробітники підприємства отримали поранення, одна людина загинула.

На узбережжі, у Білгород-Дністровському районі Одеської області, російська ракета знищила базу відпочинку, ще п’ять баз та два десятки приватних будинків зазнали руйнувань.

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