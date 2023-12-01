Внаслідок аварії постраждали троє людей.

У Мадриді пілот гелікоптера здійснив вимушену посадку просто посеред автомагістралі, пише El Pais. Аварія сталася близько 10:00 посеред траси М-40.

Гелікпотер Enstrom280FX з реєстраційним номером F-HPUX, впав на невелику зелену ділянку кущів посередині траси. На його борту перебували двоє чоловіків у віці 69 і 71 року, одного госпіталізували з легкою травмою голови, а іншого - з можливим переломом стегнової кістки.

Також постраждав водій Nissan, який у цей час їхав по трасі. Чоловік отримав дуже легкі порізи, оскільки переднє скло розбилося. Його автівка зазнала значних пошкоджень від удару.

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Вертоліт належав компанії European Rotors, яка проводила великий щорічний ярмарок неподалік. За даними журналістів, гелікоптер брав участь у демонстраціях на цьому на заході. Він закрився вчора.

"Все вказує на те, що майстерність пілота запобігла набагато більшій трагедії, адже йому довелося здійснити вимушену посадку на трасі М-40, але на середній смузі, і це практично не вплинуло на тисячі транспортних засобів, які проїжджають через цю жваву ділянку", - заявив мер міста Хосе Луїс Мартінес-Алмейда.

Падіння літаків в інших країнах: останні новини

Нагадаємо, цієї весни на авіабазі в Сарагосі розбився військовий винищувач F-18. Аварія трапилася під час показово-тренувального польоту, пілот встиг врятуватися.

А влітку неподалік від польського міста Нови-Двур-Мазовецькі пасажирський літак, який використовували для стрибків з парашутом, впав на ангар з людьми. Повідомлялося про жертв та постраждалих.

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