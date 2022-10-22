Інформація в документах може "розкрити методи збору розвідданих, які США хочуть приховати від усього світу".

Деякі з вилучених у Дональда Трампа документів містять таємні розвідувальні дані про Іран і Китай.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Зокрема, в них описується ракетна програма Ірану і містяться дані про "дуже чутливу розвідувальну роботу" щодо Китаю. Один зі співрозмовників наголосив, що інформація в документах може "розкрити методи збору розвідданих, які США хочуть приховати від усього світу".

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Джерела стверджують, що в разі витоку цих даних під загрозою б опинилися агенти, розвідники та цілі операції, а методи збору інформації були б скомпрометовані.

Сам Трамп на це поки ніяк не реагує - його представники відмовилися давати будь-які коментарі.

Вилучені у Трампа документи

Як раніше повідомляв УНІАН, агенти Федерального бюро розслідувань обшукали маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді у серпні. ЗМІ писали, що причиною обшуку були секретні документи, які Трамп забрав із собою з Білого дому після закінчення свого президентського терміну.

Сам Трамп пов'язав обшуки з його можливою участю у президентських виборах 2024 року. Свою першу президентську кампанію політик розпочав у червні 2015 року.

У вересні The Washington Post з посиланням на джерела писала, що у Трампа під час обшуків ФБР знайшло документ про ядерний потенціал іноземного уряду.

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