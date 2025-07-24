Бессент додав, що є "безліч тем", про які можуть говорити США і Китай – зокрема і придбання Пекіном російської нафти.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент заявив, що існує потенціал для "великої, красивої перебудови" у відносинах між Штатами та Китаєм.

Таку заяву він зробив в етері Bloomberg Television, коментуючи свою майбутню поїздку до Стокгольма, де він зустрінеться з колегами з Китаю для проведення нового раунду торговельних переговорів. За його словами, Китай має стати економікою, більш орієнтованою на споживання.

"Президент Трамп відданий поверненню високоточної промисловості в США, і в міру того, як ми знову стаємо промисловою економікою, Китай залишається вкрай незбалансованим. Вони виробляють 30% усієї промислової продукції у світі. Ми вважаємо, що їм слід стати більш орієнтованою на споживання економікою. Якщо вони готові піти цим шляхом, тоді ми могли б зробити це разом", – сказав він.

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Крім того, Бессент додав, що є "безліч інших тем", про які можуть говорити США і Китай – "чи то їхні закупівлі санкційної російської або іранської нафти, чи то низка питань у сфері безпеки".

Торговельна політика США

Президент Сполучених Штатів не раз оголошував про введення масштабних мит проти низки країн. Щоправда, потім він своє рішення ставив на паузу для проведення переговорів.

Нещодавно стало відомо, що США та Японія уклали торговельну угоду. Вона передбачає введення 15% мита на товари, які ввозитимуться в Штати з цієї країни. Тим часом Японія "відкриє" свої ринки для американських автомобілів і рису, говорив Трамп.

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