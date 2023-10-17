Там назвали поставки зброї між двома країнами "небезпечними" та "дестабілізуючими".

Спецпредставник США з питань Північної Кореї Сунг Кім заявив, що відносини між КНДР та Росією викликають у Штатів "значне занепокоєння".

Минулого тижня Білий дім повідомив про нову партію зброю РФ від Північної Кореї, нагадав Reuters.

"Поставки зброї між двома країнами "небезпечні" та "дестабілізуючі", - сказав Кім.

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Він також підтвердив зобов'язання США захищати своїх союзників.

"Кім Чен Ин продовжує свою ядерну одержимість, приносячи в жертву засоби до існування людей і порушуючи їхні права", — додав Кім Ганн, представник Південної Кореї в ядерній сфері, засуджуючи ймовірну військову співпрацю між Москвою та Пхеньяном як "кричуще" порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Водночас Південна Корея, Сполучені Штати та Японія завершили роботу над тристоронньою гарячою лінією зв’язку. На тлі цього президент Південної Кореї Юн Сук Йоль пообіцяв сприяти розвитку оборонної промисловості.

КНДР надає зброю РФ - останні новини

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За даними The Washington Post, російські кораблі за останні два місяці забирали вантажі з Північної Кореї і доставляли їх в російський військовий порт, згідно з даними з супутникових знімків.

Водночас на кордоні Росії та Північної Кореї різко зросла активність залізничних перевезень і почалося будівництво імовірно складів, що може свідчити про початок поставок корейської зброї для потреб російської армії.

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