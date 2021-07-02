У Мін'юсті триває перевірка політики відомства щодо найвищої міри покарання.

Міністерство юстиції США призупинило виконання смертних вироків, винесених на федеральному рівні, після історичного випадку застосування смертної кари адміністрацією Дональда Трампа, яка виконала 13 вироків за шість місяців.

Міністр юстиції - генеральний прокурор Меррік Гарланд заявив увечері в четвер 1 липня про запровадження мораторію на страти на федеральному рівні, поки Міністерство юстиції проводить перевірку своєї політики та процедур щодо найвищої міри покарання, пише AP.

"Міністерство юстиції має забезпечити кожному у федеральній системі кримінального правосуддя не лише дотримання прав, гарантованих Конституцією і законами Сполучених Штатів, але й справедливе гуманне поводження. Це зобов'язання має особливу силу у справах про смертну кару", - сказав Гарланд.

За його словами, департамент розгляне протоколи, введені попереднім генеральним прокурором Вільямом Барром, зокрема, торкнеться проблеми "ризику болю і страждань, пов'язаних із застосуванням пентобарбіталу" - снодійного препарату, який використовують для смертельних ін'єкцій.

Рішення Мін'юсту тимчасово призупиняє страти, але не припиняє практику їх застосування остаточно і не заважає федеральним прокурорам продовжувати домагатися смертної кари для підсудних.

Читайте такожУ США вперше майже за 70 років стратили жінкуВодночас президент Джо Байден заявляв, що виступає проти смертної кари, а його команда пообіцяла вжити заходів щодо припинення виконання смертних вироків. При цьому раніше сам Байден брав участь у розробці законів 1994 року, що додали 60 федеральних злочинів, за які злочинця могли стратити - серед них й кілька злочинів, що не призвели до смерті потерпілого.

Зараз смертну кару у США як міру покарання підтримують близько 55% опитаних жителів, що вважається майже історичним максимумом після піку в середині 1990-х років.

Смертні кари на федеральному рівні в США при Трампі

У 2014 році після невдалої страти у штаті Оклахома, де через новий препарат засудженого до смерті не могли умертвити та мучили понад 20 хвилин, президент Барак Обама доручив Міністерству юстиції провести схожу перевірку, зокрема, дослідити проблеми, пов'язані зі смертельними ін'єкціями.

У 2019 році під час перебування Дональда Трампа на посаді президента тодішній міністр юстиції та генеральний прокурор США Вільям Барр оголосив про відновлення страт злочинців, засуджених на федеральному рівні, заявивши, що перевірка епохи Обами завершена.

Читайте такожЗасуджена до смерті іранка померла від інфаркту перед шибеницею, проте її все одно повісилиВін схвалив нову процедуру смертельних ін'єкцій для таких випадків, що замінила комбінацію з трьох препаратів на один - пентобарбітал. Схожу процедуру застосовують у кількох штатах, зокрема, Джорджії, Міссурі та Техасі.

Міністерство юстиції часів Трампа відновило федеральні страти вже в липні 2020 року після 17-річної перерви. З того моменту і до кінця каденції Трампа за півроку на федеральному рівні було страчено 13 осіб, серед яких й перша за майже 70 років жінка Раніше жоден президент за більш ніж 120 років не ставав свідком стількох федеральних страт.

Останній засуджений ув'язнений Дастін Хіггс був страчений федеральним урядом США 16 січня 2021 року у федеральному тюремному комплексі штату Індіана за кілька днів до того, як Трамп покинув свій пост.

При цьому надходили повідомлення про те, що ув'язнені мучилися під час процесу страт, тряслися і здригалися, коли пентобарбітал починав діяти. Адвокати стверджували, що принаймні один зі страчених, Уеслі Перкі, зазнав "сильного болю" під час ін'єкції.

Окрім того, Федеральне бюро в'язниць відмовилося давати пояснення щодо отримання пентобарбіталу при Трампі, тоді як у країні спостерігався дефіцит ліків, що використовуються для смертельних ін'єкцій через позицію фармацевтичних компаній, які не бажають, аби їх продукти використовували для страт.

До того ж страти проводилися під час загострення пандемії коронавірусу і відомо, що 70% ув'язнених, засуджених до найвищої міри покарання, а також охоронці та інші співробітники в'язниць в результаті захворіли на COVID-19.

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Переклад: Катерина Комолова