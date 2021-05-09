Ув'язнені можуть вибирати метод страти, тому багато хто віддає перевагу ін'єкції замість електричного стільця. Однак препарати для ін'єкцій у дефіциті.

Влада Південної Кароліни в США підтримала додавання розстрілу до методів страти через дефіцит смертельних ін'єкцій.

У разі якщо смертельна ін'єкція не буде доступна, засудженому до страти у штаті доведеться обирати між розстрілом або смертю від електричного струму, повідомляє ABC.

Читайте такожКількість страт у світі досягла десятирічного мінімуму - Amnesty InternationalУ Південній Кароліні ув'язнені мають право вибирати між смертю на електричному стільці та стратою за допомогою смертельної ін'єкції. Зазвичай перевагу віддають другому способу.

У зв'язку з цим зараз у штаті не можуть проводити страти, адже запаси смертельних ін'єкцій закінчилися, а отримати нові поки що не вдається. Зокрема, чимало фармацевтичних компаній відмовляються постачати необхідні препарати, оскільки смертна кара у США піддається критиці.

Тепер же - в разі схвалення губернатором - Південна Кароліна стане четвертим штатом, який дозволив розстріл як альтернативу електричному струму та смертельним ін'єкціям. Цей метод схвалений також в Оклахомі, Міссісіпі та Юті. В Юті, зокрема, останній раз камера розстрілу використовувалася для страти Ронні Лі Гарднера у 2010 році.

Крім того, Південна Кароліна залишається одним з дев'яти штатів, де досі використовують електричний стілець. Сьогодні смертної кари у штаті очікують 37 осіб.

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Переклад: Катерина Комолова