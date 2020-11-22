ЄС нагадав про своє рішуче і недвозначне неприйняття смертної кари за будь-яких обставин.

Європейський союз висловив глибоку стурбованість з приводу смертних страт в США, що відбулися 19 листопада, вперше в період переходу влади після президентських виборів.

Про це йдеться в повідомленні Європейської зовнішньополітичної служби.

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"Після прийнятого в липні рішення адміністрацією США відновити після майже двадцятирічної перерви смертну кару на федеральному рівні 8 ув'язнених, засуджених до смерті, були страчені. І ще 6 мають бути страчені в грудні та січні", - заявив офіційний представник служби.

ЄС нагадав про своє рішуче і недвозначне неприйняття смертної кари за будь-яких обставин і настійно закликав адміністрацію США скасувати своє рішення, а також призупинити всі страти на федеральному рівні.

У заяві говориться, що велика кількість страт на федеральному рівні йде всупереч з різким скороченням застосування смертної кари в окремих штатах США і з глобальними тенденціями.

Смертна кара в США

США має тривалу історію узаконення і призупинення смертної кари на федеральному рівні. У 1988 році її відновили за окремими видами злочинів. Відтоді в США відновили смертну кару на федеральному рівні, були страчені тільки троє злочинців - востаннє у 2003 році.

У липні 2019 року Генеральний прокурор США Вільям Барр оголосив, що федеральний уряд вперше з 2003 року перейде до смертної кари як міри покарання злочинців. Тоді він представив оновлений протокол щодо її застосування, що передбачає використання препарату пентобарбіталу.

17 жовтня стало відомо про те, що в США в штаті Індіана стратять жінку, яку засудили за вбивство вагітної жінки та викрадення її дитини. Це перша страта жінки за останні 67 років.

Стратити жінку Лізу Монтгомері заплановано за допомогою смертельної ін'єкції 8 грудня 2020 року у виправній колонії Терре-Хот в Індіані.

Також повідомляється, що на 10 грудня призначена смертна кара Брендона Бернарда, який разом зі спільниками вбив двох людей у 1999 році. Це буде восьма і дев'ята смертна кара в США після скасування 17-річного мораторію.

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Автор: УНІАН