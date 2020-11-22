Європейський союз висловив глибоку стурбованість з приводу смертних страт в США, що відбулися 19 листопада, вперше в період переходу влади після президентських виборів.
Про це йдеться в повідомленні Європейської зовнішньополітичної служби.
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"Після прийнятого в липні рішення адміністрацією США відновити після майже двадцятирічної перерви смертну кару на федеральному рівні 8 ув'язнених, засуджених до смерті, були страчені. І ще 6 мають бути страчені в грудні та січні", - заявив офіційний представник служби.
ЄС нагадав про своє рішуче і недвозначне неприйняття смертної кари за будь-яких обставин і настійно закликав адміністрацію США скасувати своє рішення, а також призупинити всі страти на федеральному рівні.
У заяві говориться, що велика кількість страт на федеральному рівні йде всупереч з різким скороченням застосування смертної кари в окремих штатах США і з глобальними тенденціями.
Смертна кара в США
- США має тривалу історію узаконення і призупинення смертної кари на федеральному рівні. У 1988 році її відновили за окремими видами злочинів. Відтоді в США відновили смертну кару на федеральному рівні, були страчені тільки троє злочинців - востаннє у 2003 році.
- У липні 2019 року Генеральний прокурор США Вільям Барр оголосив, що федеральний уряд вперше з 2003 року перейде до смертної кари як міри покарання злочинців. Тоді він представив оновлений протокол щодо її застосування, що передбачає використання препарату пентобарбіталу.
- 17 жовтня стало відомо про те, що в США в штаті Індіана стратять жінку, яку засудили за вбивство вагітної жінки та викрадення її дитини. Це перша страта жінки за останні 67 років.
- Стратити жінку Лізу Монтгомері заплановано за допомогою смертельної ін'єкції 8 грудня 2020 року у виправній колонії Терре-Хот в Індіані.
- Також повідомляється, що на 10 грудня призначена смертна кара Брендона Бернарда, який разом зі спільниками вбив двох людей у 1999 році. Це буде восьма і дев'ята смертна кара в США після скасування 17-річного мораторію.
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