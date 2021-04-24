Використання вакцини було призупинено 13 квітня через ймовірність утворення тромбів у вакцинованих

У США управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) і центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) зняли обмеження на застосування вакцини від коронавірусу виробництва Johnson & Johnson.

Читайте такожВикористання вакцини було призупинено 13 квітня через ймовірність утворення тромбів у вакцинованих.

FDA і CDC дійшли висновку, що можна відновити використання вакцини Johnson & Johnson, оскільки вона є безпечною і ефективною в боротьбі з COVID-19. Імовірність виникнення тромбозу при її застосуванні дуже мала, але регулятори продовжать стежити за подальшими проявами цього побічного ефекту, повідомляється на сайті CDC, передає kommersant.

Вакцина від коронавірусу Johnson & Johnson

Випадки тромбозу після вакцинації Johnson & Johnson були зафіксовані в основному у жінок від 18 до 48 років. Симптоми тромбозу у них проявилися на другий тиждень після вакцинації.

Застосування препарату в Європі також було призупинено. 20 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) заявило, що в число побічних ефектів вакцини Johnson & Johnson потрібно включити утворення тромбів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла