Чоловік розстріляв магазин з "гвинтівки військового зразка".

У США озброєний чоловік відкрив вогонь у супермаркеті у штаті Теннессі, після чого наклав на себе руки. В результаті одна особа загинула і ще 12 були поранені.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент, що стався ввечері 23 вересня (за місцевим часом) в продуктовому магазині мережі Kroger в Колліервіллі, вже назвали найжахливішою подією в історії міста.

"Ми знайшли людей, які ховалися в морозильних камерах і замкнулися в офісах", - заявив на прес-конференції начальник міської поліції Дейл Лейн.

Читайте такожУ США покупець у супермаркеті вбив касира через прохання надягти маскуЙмовірний мотив стрілка влади не назвали, як і не стали озвучувати його особисті дані.

Однак, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, телеканал WREG-TV назвав стрілка співробітником магазину, якого звільнили раніше цього самого дня.

В результаті перестрілки загинув працівник магазину і ще 12 осіб були поранені - п'ятьох з них госпіталізували в критичному стані. Ті, хто вижив, стверджують, що зловмисник стріляв з "гвинтівки військового зразка".

Вважається, що він діяв сам. Пізніше тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявили на стоянці біля магазину. Основна причина смерті - самогубство.

Компанія Kroger вже висловила співчуття постраждалим і родичам загиблого.

Нагадаємо, раніше цього самого року в американському Індіанаполісі сталася стрілянина в будівлі логістичної компанії FedEx, в результаті якого загинуло вісім осіб.

Автор: Станіслав Кожемякін