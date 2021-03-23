В американському штаті Колорадо, в супермаркеті, невідомий відкрив стрілянину. В результаті інциденту загинули 10 осіб, включаючи одного поліцейського.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.
Трагедія сталася в магазині King Soopers на півдні міста Боулдер. За даними видання, підозрюваного зловмисника вже затримано. Офіційно ця інформація поки не підтверджена.
У мережі з'явилося відео, на якому видно, як поліцейські виводять з будівлі чоловіка в наручниках, він із закривавленою ногою.
Authorities responded to what they said was an active shooter at a supermarket in #Boulder, #Colorado. A man was taken out of the store in handcuffs by police. #Columbine#GunControl#GunControlNow#shooting#BoulderColorado#BoulderStrong#BoulderShootingpic.twitter.com/DESBGGEmq1— KarenDailyNews (@DailyNe25683877) March 23, 2021
У місцевій поліції повідомили, що кількість загиблих унаслідок стрілянини зросла до 10. Серед загиблих є офіцер поліції Боулдер Ерік Таллі, який одним із перших прибув на місце події.
"Ми співчуваємо сім'ям, яких зачепила трагедія. Загинули 10 осіб", - йдеться в повідомленні поліції.
Authorities responded to what they said was an active shooter at a supermarket in #Boulder, #Colorado. A man was taken out of the store in handcuffs by police. #Columbine#GunControl#GunControlNow#shooting#BoulderColorado#BoulderStrong#BoulderShooting#coronavirus#COVID19pic.twitter.com/Oq631TkDP2— KarenDailyNews (@DailyNe25683877) March 23, 2021
У поліції заявили, що не будуть розголошувати імена інших жертв, поки не будуть поінформовані їх сім'ї.
Правоохоронці також підтвердили, що затриманий потерпілий є ймовірним стрільцем.
Зараз ведеться розслідування. Аналітики знаходяться всередині будівлі та обробляють докази. Мотив того, хто стріляв, поки не встановлено, повідомив один зі співробітників правоохоронних органів.
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