Прем'єр-міністр країни і більшість міністрів взяті під домашній арешт.

У Судані здійснена спроба військового перевороту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що на тлі кризи, що розпалюється протягом багатьох тижнів, військові сьогодні вранці увірвалися до будинків урядовців і взяли під домашній арешт прем'єр-міністра Судану Абдаллу Хамдука, більшість міністрів, одного з членів провладної Суверенної ради і велику кількість членів проурядових партій.

Крім того, закрито аеропорт столиці Судану Хартум, дороги до міста перекриті військовими, по всій країні не працює інтернет. У Хартумі демонстранти заблокували дороги.

Прихильники поваленого уряду вийшли на вулиці. Вони перекривають дороги і палять покришки.

Суспільно-політична ситуація у Судані

В останні тижні в Судані не припинялися протести різних угруповань. Деякі вимагали передати владу цивільним, інші добивалися, щоб армія змістила чинний перехідний уряд.

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У Судані після повалення у квітні 2019 року авторитарного правителя Омара аль-Башира до влади прийшла так звана Суверенна рада, що складається з цивільних і військових. З тих пір країна переживає крихкий перехідний період, який в 2023 році має завершитися приходом до влади цивільного уряду. І без того складну ситуацію в Судані загострюють висока інфляція, економічні труднощі та глибокі політичні розбіжності.

В останні кілька місяців Суверенна рада запустила ряд економічних реформ, щоб домогтися від Міжнародного валютного фонду списання боргів. В результаті цих реформ, серед іншого, були скасовані державні субсидії на пальне. Цей та багато інших заходів викликали у населення глибоку недовіру до чинної влади.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Гвінеї спецназ оголосив про затримання 83-річного президента Альфи Конде.

Автор: Таня Поляковська