Перші масові щеплення почалися близько п'яти місяців тому.

У світі вже було зроблено понад мільярд щеплень проти COVID-19.

Про це свідчать дані трекерів вакцинації The New York Times та Bloomberg, повідомляє Forbes.

Читайте такожУ Франції 140 людям замість вакцини Pfizer вкололи солону водуЗ 8 грудня, коли першу дозу отримала 90-річна британка Маргарет Кінан, знадобився 61 день, щоб зробити 100 млн щеплень. Однак згодом темпи вакцинації збільшилися: лише за останні п'ять днів у світі було щеплено 100 млн людей.

Майже чверть з усіх світових вакцинацій проти коронавірусу припадає на США: останній тиждень там роблять понад 2,8 млн уколів на день. Понад половина всіх дорослих американців отримала принаймні першу дозу.

При цьому найбільшу кількість свого населення зміг вакцинувати Ізраїль, 56% жителів країни вже отримали дві дози.

Вакцинація в Україні

В Україні за добу 23 квітня щеплення проти COVID-19 отримали понад 14,3 тис. осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 522 тис. 385 людей, з них отримали першу дозу - 522 тис. 383 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - п'ятеро осіб (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Станом на ранок 24 квітня в Україні виявили ще 12 711 нових випадків інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус інфікувалась 2 017 341 людина: 1 565 954 хворих одужали, а 42 092 померли.

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Переклад: Катерина Комолова