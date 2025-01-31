Рубіо: Війна відкинула Україну на 100 років, її майбутнє під загрозою

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що майбутнє України під загрозою через війну та масову еміграцію населення. Про це американський чиновник заявив в інтерв'ю для Мегін Келлі.

Рубіо зазначив, що війна в Україні затягнулася. На його переконання, необхідні переговори та поступки з обох сторін. 

"Україна відкинута на 100 років тому, а її майбутнє під загрозою через мільйони громадян, які виїхали за кордон", - зазначив Рубіо.

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Він також звинуватив адміністрацію попереднього президента США Джо Байдена у тому, що вона ввела Київ в оману, переконуючи, що Україна зможе "повернутися до того, якою вона була у 2012 чи 2014 році – до того, як росіяни забрали собі Крим".

"Існує одна брехня - нам вселяли, що Україна не просто зможе перемогти Росію, а й знищити її, повністю відкинувши до кордонів 2012 або 2014 року, до Криму та інших територій", - сказав він.

Водночас Рубіо заявив, що реальність така: вже півтора роки Україна просить фінансування підтримки тупикового, затяжного конфлікту.

"З погляду президента (Дональда Трампа - УНІАН), це тривалий конфлікт і його треба завершити", – зазначив Рубіо, додавши, що і Україна, і Росія мають чимось поступитися.

Переговори щодо миру - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін заявив, що Володимир Зеленський не є легітимним президентом, тому не може підписувати документи щодо завершення війни з Росією.

Також кремлівський правитель сказав, що війна могла б закінчитися ще у 2022 році, якби Україна просто "пішла" з Донбасу.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський порадив світовим лідерам не повторювати помилок минулого і дотиснути Росію до справжнього миру.

Ці заяви пролунали на тлі обіцянок нового президента США Дональда Трампа закінчити війну. Як пише Politico, зараз у Києві не вірять, що він зможе укласти вигідну угоду про припинення війни.

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