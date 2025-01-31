Рубіо: Війна відкинула Україну на 100 років, її майбутнє під загрозою

Держсекретар США також наголосив, що війна в Україні затягнулася, тож необхідні переговори та поступки з обох сторін.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що майбутнє України під загрозою через війну та масову еміграцію населення. Про це американський чиновник заявив в інтерв'ю для Мегін Келлі.

Рубіо зазначив, що війна в Україні затягнулася. На його переконання, необхідні переговори та поступки з обох сторін.

"Україна відкинута на 100 років тому, а її майбутнє під загрозою через мільйони громадян, які виїхали за кордон", - зазначив Рубіо.

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Він також звинуватив адміністрацію попереднього президента США Джо Байдена у тому, що вона ввела Київ в оману, переконуючи, що Україна зможе "повернутися до того, якою вона була у 2012 чи 2014 році – до того, як росіяни забрали собі Крим".

"Існує одна брехня - нам вселяли, що Україна не просто зможе перемогти Росію, а й знищити її, повністю відкинувши до кордонів 2012 або 2014 року, до Криму та інших територій", - сказав він.

Водночас Рубіо заявив, що реальність така: вже півтора роки Україна просить фінансування підтримки тупикового, затяжного конфлікту.

"З погляду президента (Дональда Трампа - УНІАН), це тривалий конфлікт і його треба завершити", – зазначив Рубіо, додавши, що і Україна, і Росія мають чимось поступитися.

Переговори щодо миру - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін заявив, що Володимир Зеленський не є легітимним президентом, тому не може підписувати документи щодо завершення війни з Росією.

Також кремлівський правитель сказав, що війна могла б закінчитися ще у 2022 році, якби Україна просто "пішла" з Донбасу.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський порадив світовим лідерам не повторювати помилок минулого і дотиснути Росію до справжнього миру.

Ці заяви пролунали на тлі обіцянок нового президента США Дональда Трампа закінчити війну. Як пише Politico, зараз у Києві не вірять, що він зможе укласти вигідну угоду про припинення війни.

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