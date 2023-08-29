Там стверджують, що Папа Франциск нібито закликав "не звеличувати імперіалістичну логіку".

Святий Престол спробував пояснити нещодавню скандальну заяву Папи Римського Франциска щодо "великої Росії", якій обурились багато українців.

Керівник прес-центру Ватикану Маттео Бруні заявив, що Папа Франциск нібито закликав "не звеличувати імперіалістичну логіку", пише Vatican News.

"Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій культурній і духовній спадщині Росії, і, звичайно, не звеличувати імперіалістичну логіку і державних діячів, згаданих для позначення певних історичних періодів", – сказав Бруні.

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За його словами, Франциск просто хотів похвалити позитивні аспекти духовної та культурної історії Росії, коли він хвалив російських імператорів Петра та Катерину Другу.

Скандальна заява Папи Римського

25 серпня Папа Римський нагадав росіянам про їхнє імперське минуле в позитивному сенсі цього виразу під час Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Його підсумки та головні цитати Папи одразу розійшлися по ЗМІ РФ та були опубліковані архиєпархією Божої Матері в Москві. В заяві він подякував російській молоді за її "спосіб бути росіянам", а також закликав не забувати, що російське суспільство - спадкоємці "великої матінки Росії".

В Міністерстві закордонних справ України різко висловилися щодо скандального звернення Папи Римського Франциска до російської молоді.

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