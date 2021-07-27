І хоча сам Беччіу відкидає всі звинувачення, Папа Римський звільнив його з посади після скандалу.

У Ватикані розпочався суд над кардиналом Джованні Анжело Беччіу, якого звинувачують в розтраті 412 мільйонів доларів церковних коштів на купівлю нерухомості у Лондоні.

Як повідомляє ВВС, розслідування тривало два роки.

Беччіу відповідав за пожертви у фінансовому секретаріаті. За його часів Ватикан втратив мільйони доларів, в тому числі з пожертвувань парафіянин. Зокрема, у 2014 році кардинал витратив гроші на купівлю частки в колишньому складі лондонського люксового універмагу Harrods, який планувалося перебудувати в розкішний житловий будинок.

Також кардинала звинувачують у тому, що він використовував гроші церкви, щоб підтримати фірми та благодійні організації своїх братів на Сардинії.

І хоча сам Беччіу відкидає всі звинувачення, Папа Римський звільнив його з посади одразу ж після скандалу.

"Я вважаю, що цей суд стане поворотним пунктом і підвищить довіру до Святого престолу у фінансовій сфері. Сам факт суду свідчить, що внутрішній контроль працює. Справу ініційовано зсередини Ватикану", - наголосив глава економічного секретаріату Ватикану Хуан Антоніо Герреро.

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Разом з Беччіу у розтраті грошей церкви також підозрюють ще дев'ятьох осіб. Очікується, що суд триватиме місяць.

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Автор: Денис Прядко