Представник RMT сказав, що в реченні містився заклик до деескалації воєнних зон по всьому світу, від Гази, Ємену та Ірану, а також України.

Транспортна профспілка RMT закликала Велику Британію припинити надавати військову допомогу Україні. Про це пише The Daily Telegraph.

Пропозиція під назвою "Лейбористський рух виступає за мир" була подана відділенням профспілки в Паддінгтоні, в якій закликали міністрів-лейбористів "взяти на себе зобов'язання працювати над дипломатичним, переговорним, міцним мирним врегулюванням".

"Попри поразку консервативного уряду від Лейбористської партії на загальних виборах 2024 року, Велика Британія продовжує відігравати войовничу роль у міжнародних відносинах, постачаючи британську зброю, військову підтримку, кредити та мільярди фунтів державного фінансування, намагаючись і не намагаючись домогтися військової поразки Росії в Україні. Ми відкидаємо політику зниження рівня життя і скорочення рівня життя для фінансування політики нескінченної і загострюваної війни, яка торік поставила нас на межу ядерного Армагеддона", - було сказано там.

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Кампанія "Солідарність з Україною" заявила, що новини про ухвалення пропозиції були "дуже поганими" і додала:

"Це союз із надзвичайно сильним впливом Stop the War і особливо Комуністичної партії Великої Британії в його керівництві та апараті. Напередодні річних загальних зборів ми допомогли проукраїнським членам RMT відновити і розширити контакти із залізничниками в Україні".

Представник RMT сказав, що в реченні містився заклик до деескалації воєнних зон по всьому світу, від Гази, Ємену та Ірану, а також України.

"Як прокоментували багато коментаторів ліворуч і праворуч, вливання мільярдів у військову зону України не створить умов для мирних переговорів, а просто ускладнить їх досягнення. RMT не підтримує російське вторгнення в Україну, але вливання зброї в одну сторону проти іншої є контрпродуктивним для створення умов для мирного вирішення", - заявив він.

Важливо, що Едді Демпсі, який змінив Майка Лінча на посаді генерального секретаря на початку цього року, зіткнувся з питаннями після того, як позував із пропутінськими сепаратистами на сході України.

Він відвідав східну Україну в 2015 році, де позував для фотографії з Олексієм Мозговим, командиром "Примарної бригади" проросійських сепаратистів, яку Верховний суд України назвав терористичною організацією.

У той час представник RMT заявив:

"Профспілка не підтримує ні Володимира Путіна, ні його дії в Україні, і ми підтримуємо глобальний тиск профспілок для мирного врегулювання конфлікту".

Зазначається, що Лінча 2024 року звинуватили в поширенні кремлівської пропаганди після того, як він заявив, що ЄС спровокував заворушення в Україні до вторгнення Росії.

Допомога Україні від Великої Британії

Раніше міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Велика Британія передає Україні крім 350 ракет ППО ще й 5 пускових комплексів.

Очільник відомства наголосив, що це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дала змогу залучити понад 2 мільярди фунтів за рахунок доходів з відсотків заморожених російських активів.

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