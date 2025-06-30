Транспортна профспілка RMT закликала Велику Британію припинити надавати військову допомогу Україні. Про це пише The Daily Telegraph.
Пропозиція під назвою "Лейбористський рух виступає за мир" була подана відділенням профспілки в Паддінгтоні, в якій закликали міністрів-лейбористів "взяти на себе зобов'язання працювати над дипломатичним, переговорним, міцним мирним врегулюванням".
"Попри поразку консервативного уряду від Лейбористської партії на загальних виборах 2024 року, Велика Британія продовжує відігравати войовничу роль у міжнародних відносинах, постачаючи британську зброю, військову підтримку, кредити та мільярди фунтів державного фінансування, намагаючись і не намагаючись домогтися військової поразки Росії в Україні. Ми відкидаємо політику зниження рівня життя і скорочення рівня життя для фінансування політики нескінченної і загострюваної війни, яка торік поставила нас на межу ядерного Армагеддона", - було сказано там.
Кампанія "Солідарність з Україною" заявила, що новини про ухвалення пропозиції були "дуже поганими" і додала:
"Це союз із надзвичайно сильним впливом Stop the War і особливо Комуністичної партії Великої Британії в його керівництві та апараті. Напередодні річних загальних зборів ми допомогли проукраїнським членам RMT відновити і розширити контакти із залізничниками в Україні".
Представник RMT сказав, що в реченні містився заклик до деескалації воєнних зон по всьому світу, від Гази, Ємену та Ірану, а також України.
"Як прокоментували багато коментаторів ліворуч і праворуч, вливання мільярдів у військову зону України не створить умов для мирних переговорів, а просто ускладнить їх досягнення. RMT не підтримує російське вторгнення в Україну, але вливання зброї в одну сторону проти іншої є контрпродуктивним для створення умов для мирного вирішення", - заявив він.
Важливо, що Едді Демпсі, який змінив Майка Лінча на посаді генерального секретаря на початку цього року, зіткнувся з питаннями після того, як позував із пропутінськими сепаратистами на сході України.
Він відвідав східну Україну в 2015 році, де позував для фотографії з Олексієм Мозговим, командиром "Примарної бригади" проросійських сепаратистів, яку Верховний суд України назвав терористичною організацією.
У той час представник RMT заявив:
"Профспілка не підтримує ні Володимира Путіна, ні його дії в Україні, і ми підтримуємо глобальний тиск профспілок для мирного врегулювання конфлікту".
Зазначається, що Лінча 2024 року звинуватили в поширенні кремлівської пропаганди після того, як він заявив, що ЄС спровокував заворушення в Україні до вторгнення Росії.
Допомога Україні від Великої Британії
Раніше міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Велика Британія передає Україні крім 350 ракет ППО ще й 5 пускових комплексів.
Очільник відомства наголосив, що це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дала змогу залучити понад 2 мільярди фунтів за рахунок доходів з відсотків заморожених російських активів.