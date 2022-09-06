Очільник міністерства став Джеймс Клеверлі, який раніше обіймав посаду секретаря департаменту освіти в уряді Бориса Джонсона.

У Великобританії призначили нового голову зовнішньополітичного відомства країни.

Про це йдеться у повідомленні офісу прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс у Twitter.

"Високоповажний Джеймс Клеверлі був призначений Державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великоїбританії", – йдеться у повідомленні.

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Що відомо про позицію Джеймса Клеверлі щодо України

53-річний Клеверлі вперше був обраний членом парламенту від англійського міста Брейнтрі у 2015 році і швидко піднявся кар’єрними сходами.

З липня, після того, як Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку, і призначив тимчасовий уряд до обрання нового прем’єр-міністра, Клеверлі обіймав посаду міністра освіти.

Перед тим новий очільник МЗС працював молодшим міністром у цьому відомстві.

Він часто часто інформуював парламент про британську підтримку України після російського вторгнення, пише Reuters.

Невдовзі після того, як Трасс було оголошено новим лідером консерваторів, Клеверлі в коментарі агентству наголосив: "Ми абсолютно точно повинні твердо стояти у своїй підтримці президента Зеленського та народу України, ми абсолютно точно маємо це робити. І я не сумніваюся, що ми залишатимемося такими ж міцними друзями зараз, як і за Бориса Джонсона".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Елізабет Трасс, яка раніше була главою МЗС, стала прем'єр-міністром Великої Британії.

Очільниця уряду проголосила першу промову на посаді, у якій наголосила, що має "сміливий план" щодо росту економіки Британії.

5 вересня міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс обрали новим лідером правлячої Консервативної партії.

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