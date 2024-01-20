Раніше кораблі Королівського флоту разом з ВМС США зайнялися безпекою судноплавства в регіоні Перської затоки.

У Порту Бахрейну у водах Перської затоки зіткнулися два кораблі "розмінувальника" Королівського флоту Британії. Постраждалих немає, проте Лондон оголосив, що вже зайнявся розслідуванням інциденту.

За даними Reuters, аварія трапилася в п'ятницю 19 січня. У Перській затоці кораблі британського флоту спільно з ВМС США стоять на захисті мирного судноплавства, якому загрожують єменські хусити в Червоному морі, нагадують ЗМІ.

Відео аварії потрапило в соціальні мережі. У ролику видно, як судно HMS Chiddingfold врізалося заднім ходом в корабель HMS Bangor. "Це спричинило гучний гуркіт, Bangor почав розгойдуватися", - вказує Reuters.

Командувач операціями Королівського військово-морського флоту контрадмірал Едвард Альгрен визнав: через аварію кораблів Британії було завдано певної шкоди.

"Я запевняю вас, що вже ведеться повне і ретельне розслідування, і будь-які зміни в процедурах, які можуть запобігти подальшим інцидентам, будуть швидко реалізовані", - сказав він.

Водночас Альгрен запевнив, Велика Британія продовжуватиме відігравати ключову роль у забезпеченні безпеки судноплавства в регіоні.

США і Великобританія завдали удару по хуситам в Ємені

У ніч на 12 січня флоти США і Великобританії завдали спільного удару по об'єктах хуситів в Ємені. Йшлося про ураження десятка цілей. Атаку коментував американський лідер Джо Байден, стверджуючи, що операцію підтримали Австралія, Бахрейн, Канада і Нідерланди.

Ударам передувала серія нападів хуситів на комерційні судна в Червоному морі. Заявлялося, що йшлося про ізраїльські кораблі, і що подібними діями хусити намагаються підтримати палестинців.

Відзначимо, що ситуація у водах Перської затоки залишається напруженою. 12 січня єменські терористи-хусити випадково вдарили по танкеру, який віз російську нафту. 15 січня стало відомо, що під обстріл також потрапило вантажне судно США.

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