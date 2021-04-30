Занадто поспішне зняття обмежувальних карантинних заходів у Європі зараз може привести до спалаху коронавірусу, який спостерігається в Індії.
Про це заявив голова представництва ВООЗ у Європі Ганс Клюге, передає УП із посиланням на The Guardian.
За його словами, хоча кількість заражень у Європі знижується, показник все одно "залишається надзвичайно високим". А враховуючи те, що деякі країни оголосили про пом'якшення карантинних обмежень, Клюге просить не поспішати.
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Глава представництва ВООЗ вважає, що ослаблення обмежень з нинішніми темпами вакцинації може призвести до "сильного шторму в будь-якій країні". Клюге наголосив, що такий сценарій, як в Індії, не повинен повторитися в європейських країнах.
Він нагадав, що зараз лише 16% населення Європи отримали щонайменше першу дозу вакцини від коронавірусу.
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