У ЄК назвали заяви ЗМІ про це "необґрунтованими спекуляціями".

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не збирається обіймати посаду нового генерального секретаря НАТО.

Про це заявив речник Єврокомісії агенції dpa. Як пише DW, представник ЄК назвав відповідну публікацію британського таблоїда такою, що не відповідає дійсності.

"Повідомлення The Sun є необґрунтованими спекуляціями", - наголосив речник Єврокомісії.

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Новий генсек НАТО - кандидати

Як відомо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг мав піти з посади ще у вересні 2022 року. Однак через повномасштабне вторгнення РФ в Україну країни-учасниці Альянсу вирішили відкласти зміну керівництва через нестабільну ситуацію.

ЗМІ називали вже декілька можливих кандидатур. Примітно, що всі вони налаштовані дуже проукраїнськи.

Серед ймовірних кандидатів називали: екс-прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, міністра фінансів Канади з українським походженням Христю Фріланд, прем'єра Естонії Кайю Каллас, прем'єра Фінляндії Санну Марін та інших.

Однак нещодавно таблоїд The Sun з посиланням на джерела назвав нове ім'я - Урсулу фон дер Ляєн. Зазначалось, що низка країн-членів НАТО вже запропонували їй піти у відставку достроково, щоб очолити альянс в жовтні цього року.

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