З 2014 року посаду генсека обіймає колишній прем’єр Норвегії Єнс Столтенберг.

Німецьке агентство DPA озвучило п’ятьох кандидатів на пост генсека НАТО після того, як з’явилась інформація про відхід Єнса Столтенберга з керівної посади.

Про це йдеться у Twitter DPA.

На пост генерального секретаря НАТО претендують: екс-прем’єрка Британії Тереза Мей, прем’єр Нідерландів Марк Рютте, глава естонського уряду Кая Каллас, колишній Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні і президент Румунії Клаус Йоганніс.

Читайте такожУ світі будуть скептично налаштовані до заяв РФ про спровоковані Україною "атаки" - Квін

Вони були представлені як потенційні кандидати, інформує агентство.

З 2014 року посаду генсека обіймає колишній прем’єр Норвегії Єнс Столтенберг.

Напередодні стало відомо, що Столтенберг планує покинути пост. Найближчі шість років він очолюватиме Нацбанк країни.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг закінчив економічний факультет Університету Осло в 1987 році. Очолює НАТО з 2014 року.

До цього у нього була довга кар'єра в норвезькій політиці, в тому числі в якості партійного лідера Лейбористської партії, прем'єр-міністра, міністра фінансів і міністра бізнесу та енергетики.

Вас також можуть зацікавити новини: