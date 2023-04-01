Наступного року Йенс Столтенберг закінчить свою і без того тривалу каденцію.

Наступним генсеком НАТО замість Єнса Столтенберга може стати чинна глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це обізнане джерело розповіло британському виданню The Sun.

Відзначається, що строк повноважень фон дер Ляєн на посаді президента Європейської комісії спливає в наступному році, але низка країн-членів НАТО вже запропонували їй піти у відставку достроково, щоб очолити альянс в жовтні цього року.

При цьому інші джерела стверджують, що Великобританія, швидше за все, буде категорично проти кандидатури фон дер Ляєн, оскільки вона погано себе проявила на посаді міністра оборони Німеччини.

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Також відомо, що британський міністр оборони Бен Уоллес теж претендує на пост генсека НАТО. Він може стати першим за 20 років британцем на чолі цієї організації.

Нинішній генсек Єнс Столтенберг повинен піти у відставку в цьому році. Формальних виборів генсека в НАТО немає. Представники 30 країн-членів Альянсу просто призначають нового лідера за домовленістю на основі консенсусу.

Новий генсек НАТО - кандидати

Строк повноважень чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга повинен був закінчитися у вересні 2022 року. Однак через повномасштабне вторгнення РФ в Україну країни-учасниці Альянсу домовилися відкласти зміну керівництва як мінімум на рік.

Раніше ЗМІ вже називали кілька кандидатур, які потенційно можуть очолити НАТО. Примітно, що всі вони налаштовані дуже проукраїнськи.

Зокрема серед таких кандидатів називали екс-прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, що має українське походження міністра фінансів Канади Христю Фріланд, прем'єра Естонії Кайю Каллас, прем'єра Фінляндії Санну Марін та інших.

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