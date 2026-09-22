У США пояснили, чому Трамп рознервувався через удари України по російських НПЗ

РФ відіграє важливу роль в постачанні дизельного пального у світі, заявив Волтц.

Президент США Дональд Трамп занепокоєний проблемами нафтопереробної галузі на тлі українських ударів по НПЗ. Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волтц, додавши, що це впливає на світовий ринок дизелю та інфляцію.

Волц зазначив, що така позиція американського президента повʼязана з тією роллю, яку РФ відіграє на світовому ринку дизельного пального.

"Росія була нетто-експортером дизельного палива. Дизель використовується в тракторах, вантажівках, а також, очевидно, в нашій авіації та флоті. Ми не країна, де продукти йдуть безпосередньо з ферми на стіл. У нас ланцюжок від ферми до вантажівки і потім до столу. І одним із факторів світової інфляції є дизель", – сказав Волтц.

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Він також додав, що дизель потрібен не лише для автомобілів, а й для спецтехніки. Зокрема – у сільському господарстві, вантажних перевезеннях, авіації та судноплавстві. Тому на тлі зростання його вартості через дефіцит, збільшуються ціни й в інших галузях економіки.

Що цьому передувало

Нагадаємо, останніми днями президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв про те, що українські удари по російських НПЗ впливають на світовий дефіцит дизелю. Він також закликав Україну припинити ці удари. За даними The Guardian, Трамп може тиснути на Зеленського в цьому питанні зокрема під час особистої зустрічі двох лідерів, яка відбудеться у вівторок, 22 вересня.

Зазначимо, що Україна вже тривалий час пропонує РФ енергетичне перемирʼя. Зокрема про готовність до нього нещодавно заявляв речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, додавши, що Київ очікує на відповідь від Москви.

У Кремлі також допустили запровадження такого перемирʼя, але висунули низку умов. Серед них, зокрема, зняття західних санкцій з Москви.

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