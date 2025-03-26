Журналіст припустив, що недовіра може бути викликана поведінкою американського президента Дональда Трампа і деяких членів його команди.

Якщо читати між рядків домовленості про перемир'я і припинення вогню в Чорному морі, то вони свідчать про зростаючу недовіру України до США.

Таку думку висловив американський кореспондент Sky News Джеймс Метьюз. "Мене вражає те, що Україна говорить про те, як вона вітає добрі послуги третіх країн з метою підтримки реалізації енергетичних і морських угод", - висловив свою думку Метьюз.

Журналіст припустив, що недовіра може бути викликана поведінкою американського президента Дональда Трампа, який "схиляється до Москви", і поведінкою "таких людей, як Стів Віткофф і ключових осіб, пов'язаних із Росією".

Відео дня

Журналіст нагадав, що спецпосланець Стів Віткофф зазнав "різкої критики" навіть з боку американських ЗМІ за те, як він "лірично" відгукувався про свої зустрічі з російським диктатором Путіним і говорив "у російських термінах" про свою філософію, сказав Метьюз.

Домовленості щодо Чорного моря

25 березня російська сторона заявила, що США погодилися на зняття частини санкцій в обмін на підтримку угоди щодо Чорного моря.

Сам Трамп заявив, що його адміністрація розглядає висунуті Росією вимоги. "Є п'ять або шість умов і ми розглядаємо їх усі", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: