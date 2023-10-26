Він заявив, що тепер у Словаччини буде власна думка в Брюсселі.

Словаччина не підтримуватиме Україну у військовому плані і відтепер матиме "власну думку в Брюсселі".

Таку позицію озвучив новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час діалогу з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Фіцо заявив фон дер Ляєн, що "з сьогоднішнього дня Словаччина матиме власну думку в Брюсселі".

"Я поінформував президента Єврокомісії, що новий словацький уряд не буде підтримувати Україну у військовому плані. Ми зосередимося лише на гуманітарній допомозі", – сказав Фіцо.

Він уточнив, що на це фон дер Ляєн відповіла, що суверенне право кожного члена ЄС підтримувати або не підтримувати Україну зброєю.

Прихід до влади Фіцо

25 жовтня стало відомо про перемогу на парламентських виборах Словаччини партії Smer-SD, яку очолював колишній прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Того ж дня президент Словаччини Зузана Чапутова затвердила новий уряд, який знову доручили очолювати Фіцо.

Сам політик відомий своєю антиукраїнською позицією. І ще перед виборами він не раз заявляв, що якщо прийде до влади, то відразу ж припинить допомогу Україні.

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