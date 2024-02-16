В коаліцію з розмінування України входять два десятки країн-членів НАТО

Угорщина долучилася до Коаліції, яка займатиметься розмінуванням України, повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький.

"У зруйнованій війною Україні розмінування є одним з найбільш нагальних завдань, що впливають на повсякденне життя населення. Сили оборони Угорщини зроблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою шляхом проведення тренувань з протимінної діяльності", – написав міністр.

Він також додав, що країна підписала Меморандум про взаєморозуміння з 20 іншими країнами-членами НАТО про створення Коаліції з протимінної діяльності на полях міністерської зустрічі в Брюсселі.

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Ситуація з розмінуванням в Україні

Україну вважають найбільш замінованою країною світу. Близько 174 тисяч квадратних кілометрів вважають небезпечними – це майже третина всієї української території. За цими показниками наша країна обігнала таких "лідерів рейтингу", як Афганістан і Сирія.

Раніше повідомлялося, що три країни НАТО створили коаліцію з розмінування Чорного моря. До неї увійшли Болгарія, Румунія та Туреччина. Після закінчення етапу планування, група протимінної боротьби зможе розпочати виконання реальних дій.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що 20 союзників НАТО погодились створити коаліцію з розмінування України.

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