На засіданні Ради Україна-НАТО розглянули важливість продовження надання підтримки Україні.

Група країн-членів НАТО планує реалізувати мету з постачання Україні мільйона дронів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі після зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Генсек Альянсу розповів, що сьогодні відбулося засідання Ради України-НАТО. Зокрема, за його словами, міністр оборони Рустем Умєров долучився до засідання по відеозв'язку та поінформував колег-міністрів про останній розвиток подій на фронті. Також було розглянуто питання важливості продовження підтримки України з боку членів НАТО.

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Столтенберг додав, що в останні дні союзниками були оголошені нові пакети підтримки для України.

Зокрема, він зауважив, що Канада, Фінляндія і Норвегія оголосили допомогу для задоволення ключових спроможностей у вигляді спорядження і запасних частин для винищувачів F-16 та стосовно систем протиповітряної оборони.

"Група союзників об'єднується заради мети постачання для України одного мільйона дронів", - наголосив Столтенберг.

Також 20 союзників НАТО погодились створити коаліцію з розмінування.

"Усе це допоможе зберігати українські життя", - наголосив Столтенберг.

За його словами, допомога від країн-членів Альянсу разом становить 99% від загальної допомоги, яку Україна отримує від міжнародної спільноти. "Наша незмінна відданість є важливою для збереження свободи України", - сказав Столтенберг.

При цьому він сказав, що США надали Україні на військову, фінансову і гуманітарну допомогу близько $75 млрд з часу початку повномаштабного вторгнення Росії. Інші країни-члени НАТО та партнери надали Україні понад $100 млрд на допомогу.

Також він очікує, що Конгрес США погодить новий пакет допомоги для України. Столтенберг сказав, що під час його недавнього візиту до Вашингтону політики з обох партій підтвердили йому широку підтримку для надання допомоги Україні. "Я очікую, що ця більшість у Конгресі, тим чи іншим чином, буде відображена у рішенні", - наголосив Столтенберг.

Допомога Україні від західних партнерів

Великобританія та Латвія спільно очолюватимуть коаліцію спроможностей, яка буде відповідати за забезпечення Сил оборони України дронами. Зокрема, передбачається надати тисячі дронів, у тому числі дрони типу FPV, які довели свою ефективність на полі бою. Україна цього року має намір виробити мільйон дронів.

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