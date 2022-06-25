Таке обмеження введено на мережах АЗС для запобігання збоям, спричиненим встановленою урядом межею цін на пальне.

В Угорщині на заправних станціях, що належать угорській MOL та австрійській OMV, водіям легкових автомобілів продають лише по 50 літрів палива на день.

Про це повідомило агентство Reuters.

Таке обмеження введено на мережах АЗС для запобігання збоям, спричиненим встановленою урядом межею цін на пальне.

Мережа MOL удвічі скоротила попередній ліміт на заправку паливом. OMV заявила, що її обмеження на 50 літрів застосовується лише до палива, яке продається за пільговою ціною, запровадженою урядом.

MOL, яка володіє найбільшою мережею заправних станцій у країні, закликала до поетапного скасування верхньої цінової межі, яка встановила роздрібну ціну як на бензин із октановим числом 95, так і на дизельне паливо на рівні 480 форинтів ($1,27) за літр.

"Ми ввели цей ліміт (на заправку)… щоб мати можливість гарантувати безпеку постачання", - заявила прес-секретар MOL Пірошка Бакош.

Вона додала, що покупці, які заповнюють каністри паливом, більше не мають права купувати його за пільговою ціною.

OMV, яка має майже 200 заправних станцій в Угорщині, також заявила, що братиме ринкову ціну за паливо, що продається для каністр.

Нагадаємо, уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана ввів цінове обмеження до жовтня, щоб захистити споживачів від інфляції.

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