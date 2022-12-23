Будапешт не отримають 22 мільярди євро.

Брюссель покарав Будапешт і тимчасово зупинить більшу частину фінансування. Угорщина не виконує вимогу про забезпечення незалежності судової системи, академічних свобод та системи надання притулку.

За даними видання Reuters, Єврокомісія хоч і прийшла до угоди з Будапештом з питання фінансування, але основна частина в розмірі 22 мільярдів євро не може бути виплачена, тому що уряд Орбана не виконує поставлені умови.

Крім того, Угорщина позбудеться частить виплат через закон про дискримінацію людей на основі їх сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

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Зазначається, що 22 мільярди євро мали витратити на програми для знедолених дітей, модернізацію залізничного транспорту, доступ до широкосмугового зв'язку та допомогу регіонам, постраждалим через закриття вугільних електростанцій.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні - що відомо

Будапешт неодноразово блокував санкції проти Росії. Угорщина вимагала пом'якшень щодо російської нафти, газу, а пізніше і зовсім стала висувати ультиматуми по відсутності обмежень для атомної енергетики. Крім того, прем'єр Орбан заблокував санкції проти глави РПЦ.

Також Орбан публічно заявив, що Україна не зможе перемогти Росію з нинішньою підтримкою країн НАТО.

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