Планування, що дозволяє НПЗ компанії переробляти альтернативну нафту, вже почалося.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України найбільша енергетична група Угорщини Mol має намір розробити план відмови від російської нафти.

Про це повідомляє Financial Times.

"Нам потрібно перебудувати літак у польоті. Це процес, який ми маємо спланувати саме зараз", — заявив директор з виробництва компанії Жолт Хафф.

Також він зазначив, що MOL, яка частково знаходиться в держвласності, має готуватися до гіршого сценарію прямо зараз.

Планування, що дозволяє НПЗ компанії переробляти альтернативну нафту, вже почалося.

За підрахунками компанії, модернізація нафтопереробного заводу на південь від Будапешта для використання різних джерел нафти може коштувати до 700 млн євро і зайняти кілька років.

Угорщина і російська нафта:

Угорщина продовжує блокувати пропозицію Євросоюзу про поступову заборону на імпорт російської нафти, чим затримує схвалення всього шостого пакету санкцій проти РФ.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виправдав відмову країни підтримати нафтове ембарго втратою виходу до моря 100 років тому.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що тільки одна країна продовжує блокувати рішення про ембарго на російську нафту. Глава МЗС очікує від Євросоюзу кроків, щоб усунути занепокоєння Угорщини та в кінцевому підсумку ввести нафтове ембарго проти РФ.

16 травня 2022 року в ЄС не затвердили ембарго на російську нафту, проти знову виступила Угорщина.

Вас також можуть зацікавити новини:

Угорщина підтвердила, що переговори щодо нафтового ембарго просунулися вперед - ЗМІ

"Часу немає": у Зеленського пояснили, чому ЄС повинен негайно ввести ембарго на нафту РФ

Нідерланди обіцяють підтримати ембарго на російську нафту