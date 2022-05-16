Європейський союз готовий профінансувати нафтопроводи для Угорщини. Це ще одна спроба умовити Будапешт підтримати шостий пакет санкцій ЄС разом з ембарго на російську нафту.
Про це пише іспанське видання El Pais.
Відзначається, що заради голосу Угорщини мають намір перерозподілити фінансування в рамках плану REPowerEU, а до тих пір, поки Будапешт не отримає нову інфраструктуру, можна буде купувати нафту з РФ. Таким чином, очікується, що нафтове ембарго затвердять не пізніше наступного тижня.
За попередніми оцінками, модернізація інфраструктури Угорщини та інших країн, що залежать від нафти з РФ, не потребуватиме великих коштів. В окремих випадках мова йде про будівництво нових інтерконекторів, а в інших - про розширення пропускної здатності труб.
Нафтове ембарго: що відомо
4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.
Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.
За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії - до червня 2024 року.
11 травня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу не зміг узгодити рішення щодо шостого пакета санкцій проти Російської Федерації.
Попри це прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.