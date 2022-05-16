У разі, якщо Будапешт погодиться на цю пропозицію, то нафтове ембарго затвердять не пізніше наступного тижня.

Європейський союз готовий профінансувати нафтопроводи для Угорщини. Це ще одна спроба умовити Будапешт підтримати шостий пакет санкцій ЄС разом з ембарго на російську нафту.

Про це пише іспанське видання El Pais.

Відзначається, що заради голосу Угорщини мають намір перерозподілити фінансування в рамках плану REPowerEU, а до тих пір, поки Будапешт не отримає нову інфраструктуру, можна буде купувати нафту з РФ. Таким чином, очікується, що нафтове ембарго затвердять не пізніше наступного тижня.

За попередніми оцінками, модернізація інфраструктури Угорщини та інших країн, що залежать від нафти з РФ, не потребуватиме великих коштів. В окремих випадках мова йде про будівництво нових інтерконекторів, а в інших - про розширення пропускної здатності труб.

Нафтове ембарго: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії - до червня 2024 року.

11 травня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу не зміг узгодити рішення щодо шостого пакета санкцій проти Російської Федерації.

Попри це прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.

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