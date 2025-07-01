Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це польський лідер заявив в інтерв'ю Polsat News.
"Безумовно, я зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським у межах відповідного циклу зустрічей. Я відвідаю всіх наших сусідів як президент", - сказав Навроцький у розмові з журналістами.
Президент Польщі зазначив, що йому "потрібно поговорити" із Зеленським, оскільки у Києва і Варшави є багато спільних цілей та інтересів. Проте він визнав, що між країнами є і розбіжності.
"Є також речі, які досі не були прояснені", - додав Навроцький, кажучи про ситуацію з фермерами та ексгумацією поляків на Волині.
Навроцький висловився про майбутнє партнерство України та Польщі
Раніше новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що очікує продовження партнерства з Україною. Він підкреслив, що країнам потрібно вирішити назрілі історичні питання.
Крім того, Навроцький запевнив, що Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії.