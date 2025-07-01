Новообраний президент Польщі зазначив, що у його країни та України є розбіжності.

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це польський лідер заявив в інтерв'ю Polsat News.

"Безумовно, я зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським у межах відповідного циклу зустрічей. Я відвідаю всіх наших сусідів як президент", - сказав Навроцький у розмові з журналістами.

Президент Польщі зазначив, що йому "потрібно поговорити" із Зеленським, оскільки у Києва і Варшави є багато спільних цілей та інтересів. Проте він визнав, що між країнами є і розбіжності.

Відео дня

"Є також речі, які досі не були прояснені", - додав Навроцький, кажучи про ситуацію з фермерами та ексгумацією поляків на Волині.

Навроцький висловився про майбутнє партнерство України та Польщі

Раніше новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що очікує продовження партнерства з Україною. Він підкреслив, що країнам потрібно вирішити назрілі історичні питання.

Крім того, Навроцький запевнив, що Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії.

Вас також можуть зацікавити новини: