За словами нового президента Польщі, він розраховує на плідну співпрацю з прем'єр-міністром Угорщини.

Угорщина є важливим союзником для Польщі. Про це заявив новий польський президент Кароль Навроцький в інтерв'ю угорському журналу Mandiner, передає Reuters.

За його словами, він буде розвивати співпрацю з країною в межах регіональної Вишеградської групи.

"Вишеградська група, до складу якої входять Польща, Угорщина, Словаччина та Чехія, відійшла на другий план після того, як у 2023 році ліберальна коаліція прем'єр-міністра Дональда Туска прийшла до влади, замінивши націоналістичну партію "Право і справедливість" (PiS), яка мала тісні відносини з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном", - нагадали у Reuters.

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Проте Кароль Навроцький з невеликим відривом виграв президентські вибори в Польщі цього місяця, через що зусилля центристського уряду Дональда Трампа по зміцненню проєвропейської орієнтації Варшави зазнали серйозного удару.

Своєю чергою прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав перемогу Навроцького "фантастично хорошою".

"Угорщина є дуже важливим партнером для Польщі... Перед нами стоять серйозні завдання, такі як створення Вишеградської групи, яка буде важливим форматом для мене, а також зміцнення східного флангу (військового альянсу) НАТО і Бухарестської дев'ятки", - зауважив Навроцький.

Також президент Польщі додав:

"Я, безумовно, хочу зустрітися з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який є дуже ефективним політиком, про що свідчать його неодноразові результати виборів в Угорщині. І я розраховую на хорошу співпрацю з ним, як і з іншими країнами, в інтересах регіону".

Політика нового лідера Польщі щодо України

Також в цьому ж інтерв'ю Кароль Навроцький заявив, що проти вступу України до ЄС. За його словами, Київ має розуміти, що інші країни, такі як Польща, Угорщина тощо мають свої власні інтереси.

"Такими інтересами Польщі є, наприклад, ексгумація жертв Волині. Під час кампанії я не погоджувався і як президент не погоджуватимуся на несправедливу конкуренцію з Україною щодо польського сільського господарства чи логістичного сектору. У цих питаннях ми маємо дійти компромісу та консенсусу. Я розглядаю Україну як країну, яка, хоча і дуже сміливо захищається від Російської Федерації, але повинна поважати інтереси інших країн, які, до речі, підтримують Україну", - наголосив політик.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевнив, що перемога Навроцького на виборах у Польщі не завадить боротьбі з Росією. Він наголосив, що новий лідер Польщі явно згоден із національним консенсусом про те, що Росію потрібно стримувати.

Також Сікорський зауважив, якщо Навроцькому вдасться переконати Орбана у тому, що Україну треба підтримувати, то його партія буде дуже рада і підтримає обраного президента у цьому питанні.

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