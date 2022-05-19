Вартість нової партії озброєння для України від Австралії становить 60 мільйонів доларів.

Уряд Австралії вирішив передати Україні нову партію бронетранспортерів, а громадяни країни назбирали 60 палет медичної допомоги.

Про це повідомляє Australian Defence Magazine.

Нова партія техніки для України від Австралії складається з 14 гусеничних бронетранспортерів М113 та 20 бронемашин Bushmaster. Вартість озброєння становить 60 мільйонів доларів.

"Ця додаткова допомога надалі підтримуватиме уряд України у його відповіді на жорстоке і незаконне вторгнення Росії", – написав міністр оборони Австралії Пітер Даттон у повідомленні на його особистому сайті.

До того ж мешканці Австралії назбирали 60 палет медичної допомоги, яку також надішлють в Україну. Від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки (ARPANSA) та Австралійської організації ядерної науки та технологій в Україну відправляться три палети обладнання для радіаційного моніторингу й засобів індивідуального захисту.

Загальний внесок Австралії у підтримку України сьогодні становить понад 285 мільйонів доларів.

Австралія раніше вже надала Україні шість легких буксируваних гаубиць M777 й боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, а також 20 захищених мобільних транспортних засобів Bushmaster, 14 захищених систем озброєння, військове спорядження.

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