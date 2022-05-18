Маріс Пейн зазначила, що під обмеження потрапили російські пропагандисти і деякі оборонні підприємства Білорусі

Влада Австралії розширила санкційний список осіб, які підтримали війну Російської Федерації проти України. Під нові обмеження потрапив колишній народний депутат від ліквідованої проросійської політсили "Опозиційної партії - За життя" Ілля Ківа.

Про це повідомила міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн

Відзначається, що австралійська влада ввела санкції проти російських пропагандистів. У списку опинилися 11 осіб та 12 організацій, у тому числі "фабрика тролів". Крім того, обмеження торкнутися російських політиків та силовиків, зокрема ПВК "Вагнера" й "Російський імперський рух", який набирає бойовиків для терористичних угруповань "ЛДНР".

Також санкції ввели проти білоруських оборонних підприємств "Мінотор-сервіс" та ВАТ "КБ Радар-Керуюча компанія "Холдинг РЛС (радіолокаційні системи)". Компанії спеціалізуються на складному обладнанні, яке використовують Збройні сили Білорусі, що підтримують російську армію.

Хто ще потрапив під санкції Австралії:

виконуючий обов'язки міністра з надзвичайних ситуацій Російської Федерації Олександр Чупріян;

перший заступник директора ФСБ РФ Сергій Корольов;

перший заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ Микола Богдановський.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Австралії не залишилася осторонь, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. 8 квітня стало відомо, що Канберра відправила Києву перші з 20 бронемашин Bushmaster після того, як президент Володимир Зеленський спеціально попросив про це.

11 квітня посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявив, що Канберра надасть Україні додаткову військову допомогу на 20 мільйонів доларів, зокрема - протитанкова зброя та заряди до неї. Крім того, австралійська влада активно вводить антиросійські санкції.

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