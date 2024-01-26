Високопосадовець впевнений, що Росія воюватиме, поки не побачить результатів американських виборів.

Росія продовжуватиме криваву війну проти України, поки не побачить результатів президентських виборів у США.

Як заявив помічник держсекретаря з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, напруженість найближчими місяцями зросте. Війна взимку завжди "жорстка й складна", передає "Голос Америки".

"Українці продовжують обирати демократію, справедливість і європейське майбутнє, так само як двічі робили це на Майдані, і як зараз відбувається щодня на передовій боротьби проти Росії", – сказав він.

Відео дня

Помічник Блінкена також заявив, що фінансувати потреби України допомагає "потужна міжнародна коаліція". Однак Київ самотужки оплачує дві третини воєнних потреб. Відбувається це коштом внутрішніх ресурсів.

Допомога США для України

Конгрес США з жовтня минулого року не може ухвалити пакет про додаткову допомогу союзникам на $106 млрд. Близько $61,4 млрд з них передбачені Україні.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, допомога США – "єдина надія на перемогу України у війні з РФ та спосіб уникнути більшої війни і необхідності участі в ній американських військових".

Президент США Джо Байден 19 січня підписав затверджений обома палатами Конгресу закон про фінансування уряду та запобігання шатдауну без допомоги України.

Вас також можуть зацікавити новини: