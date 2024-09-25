НАТО буде у безпеці, тільки з входженням до нього України, – глава МЗС Болгарії

Заяву Кондов зробив під час трансатлантичної вечері міністрів закордонних справ ЄС та НАТО.

Міністр закордонних справ Болгарії Іван Кондов заявив, що країни-учасниці Північноатлантичного альянсу будуть у повній безпеці, коли Україна стане повноправним членом НАТО.

Як повідомила пресслужба МЗС Болгарії, Кондов заявив про це під час традиційної трансатлантичної вечері міністрів закордонних справ ЄС та НАТО, яку влаштував держсекретар США Ентоні Блінкен. Під час виступу перед колегами на форумі Кондов заявив, що важливість і сила НАТО виявилися фундаментальним фактором безпеки у світлі сьогоднішніх викликів і мало хто міг передбачити це 20 років тому.

МЗС також повідомило наступні слова голови міністерства:

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"Він також зазначив, що всі країни-члени будуть у безпеці, коли Україна стане повноправним учасником НАТО".

У своєму виступі міністр закордонних справ Болгарії також наголосив, що зміцнення східного флангу НАТО та безпеки Чорноморського регіону мають велике значення для безпеки всіх країн. Він зазначив, що Болгарія докладає певних "зусиль у цьому напрямі".

Як зазначається, трансатлантичну вечерю традиційно організує держсекретар США для міністрів закордонних справ країн НАТО та ЄС у рамках відкриття щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Крім того, Кондов розмовляв із представниками Американського єврейського комітету (АЕК) – однією з найвпливовіших єврейських організацій у США.

"Міністр Кондов мав можливість обговорити зі своїми співрозмовниками як актуальні теми регіонального та глобального значення, такі як близькосхідний конфлікт і війна Росії в Україні, що триває, так і підтримку організацією зміцнення взаємовигідної співпраці зі США. Зокрема, у таких ключових галузях, як безпека та оборона, торгівля та інвестиції, енергетична безпека та диверсифікація, туризм та сприяння контактам між людьми", - заявила пресслужба.

Кондов ознайомив АЕК із "зусиллями та успіхами" Болгарії у протидії антисемітизму, у тому числі в контексті з конфліктом у Газі тощо.

План перемоги України

УНІАН раніше публікував заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку він наголосив, що запрошення України до НАТО є частиною цього плану перемоги. Єрмак додав, що план перемоги складається з військової та дипломатичної частин.

За його словами, Україна повинна мати перевагу на полі бою, щоб змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна припинити бойові дії. Єрмак зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна наростила виробництво зброї в шість разів. Однак нам усе ще не вистачає ресурсів, технологій і часу, щоб виготовляти все необхідне.

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