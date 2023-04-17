У навчаннях беруть участь тисячі військових з 14 країн.

У понеділок, 17 квітня, в Швеції розпочинаються найбільші за останні 25 років військові навчання "Аврора 23".

Як повідомляють Збройні сили Швеції, серед країн-учасників буде Україна, а також США, Велика Британія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Данія, Австрія, Німеччина та Франція. Всього йдеться про 26 000 військових з 14 країн.

"Навчання є хорошим способом посилити, сигналізувати та перевірити наші військові можливості. Таким чином, проведення масштабних і розширених навчань є ключовим для створення міцнішого захисту", - зазначили у шведських Збройних силах.

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Тренування проводитимуться в повітрі, на землі та на морі, а до них будуть залучені армія, військово-морський флот, авіація та національна гвардія Швеції. Вони триватимуть до травня.

Навчання українських військових

Після початку повномасштабного вторгнення українських військових почали тренувати у багатьох країнах світу. Зокрема, влітку минулого року Велика Британія першою погодилась навчати бійців ЗСУ базовим військовим навичкам, оскільки більшість мобілізованих мають навколонульовий або дуже давній військовий досвід. Наразі в них беруть участь інструктори навіть з Нової Зеландії.

Фактично навчання проходить по всьому континенту - від Іспанії до Польщі. Країни-партнери готують українських військових різного направлення. Так, наприкінці березня Швеція почала навчати українців тактики війни в лісах.

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