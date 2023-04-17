Міністерство стурбоване загостренням бойових дій, які розпочалися 15 квітня.

Міністерство закордонних справ України засуджує насильство в Республіці Судан, яке вже призвело до великої кількості людських жертв. Йдеться про заворушення, які почалися в Судані 15 квітня.

Про це йдеться у заяві МЗС України. Там висловили стурбованість у зв'язку з ескалацією ситуації.

"З глибокою стурбованістю та занепокоєнням слідкуємо за триваючою ескалацією ситуації в Республіці Судан. Засуджуємо насильство, яке вже призвело до великої кількості людських жертв", - йдеться у заяві.

У цьому зв'язку, українські дипломати закликають "сторони конфлікту до стриманості та виваженості задля недопущення подальшого загострення протистояння, уникнення подальших жертв серед цивільного населення".

"Переконані, що лише в рамках мирного, інклюзивного діалогу можна досягнути спільного бачення щодо шляхів втілення корінних інтересів суданського народу, насамперед розбудови демократичного та процвітаючого суспільства", - сказано у заяві.

Водночас зазначається, що МЗС та посольство України в Єгипті підтримують зв’язок з українськими громадянами в Судані та тримають питання забезпечення їхньої безпеки на особливому контролі.

15 квітня у Хартумі відбулись зіткнення

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня в ряді ЗМІ з'явилася інформація, що у Хартумі відбулись зіткнення між армію та Силами оперативного реагування (RSF), які заявили, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію командувача армії та міжнародний аеропорт.

У зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Республіки Судан, МЗС рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто там перебуває - уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання.

При цьому, під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу, але їх вдалося вивезти у безпечне місце.

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