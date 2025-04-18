Україна звинуватила Китай у постачанні зброї РФ: Пекін вперше відповів

У КНР заявили, що вважають "безпідставними" звинувачення щодо цього.

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на звинувачення України у постачанні зброї Росії.

Як заявив речник МЗС країни Лінь Цзянь, публічні звинувачення президента України Володимира Зеленського в тому, що КНР постачає зброю Росії, є "безпідставними", передає "Радіо Свобода".

Представник МЗС запевняє, що Китай нібито ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні в "українській кризі".

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Китай постачає зброю Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що має підтвердження від розвідок і Служби безпеки, що Китайська Народна Республіка постачає в Росію порох і артилерію.

"Важлива інформація, не дуже приємна. Ми отримали, нарешті, інформацію, що Китай поставляє зброю Російській Федерації. І ми готові будемо говорити про це детально. На сьогодні ми маємо загальну інформацію від Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію", - наголосив Зеленський.

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