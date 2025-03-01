Президент заявив, що питання припинення вогню без гарантій безпеки "чутливе" для українців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню без гарантій безпеки – це "чутливо" для українців, і тому він під час суперечки із президентом США Дональдом Трампом висловлював свою думку.

Про це український лідер сказав в ефірі американського телеканалу Fox News.

"Просто припинення вогню без гарантій безпеки - це чутливо для наших людей", - сказав президент.

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Зеленський додав, що він та інші українці "просто хочуть почути, що Америка на нашому боці і залишиться з нами, а не з Росією".

"Така суперечка не підходить обом сторонам. Я дуже відкритий, але я не можу змінити наше українське ставлення до Росії. Вони вбивці", - наголосив український президент.

Інші заяви Зеленського

Президент України не вважає, що має просити вибачення в американського лідера Дональда Трампа за суперечку в Білому домі. В інтерв'ю його запитали, чи повинен він вибачитися перед Дональдом Трампом після того, що сталося у Овальному кабінеті. Він відповів, що не вважає себе винним.

Також Зеленський заявив, що вдячний Трампу і народу США за надану допомогу. Він заявив, що українці більше за всіх хочуть закінчити бойові дії і що Україні зі США "просто потрібно бути на одному боці, щоб зупинити Путіна".

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