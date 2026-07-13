ЄС готує найбільшу з 2022 року реформу захисту українців: Rzeczpospolita розкрила подробиці

Тимчасовий захист зможуть отримати лише громадяни України, які мають довідку, що підтверджує їхнє звільнення від мобілізації.

У липні Європейська комісія оголосить про найзначніші з 2022 року зміни до директиви про тимчасовий захист біженців з України. Польське видання Rzeczpospolita дізналося подробиці цих змін.

Зазначається, що тимчасовий захист зможуть отримати лише громадяни України, які мають свідоцтво, що підтверджує їхнє звільнення від мобілізації. За словами заступника міністра внутрішніх справ Польщі Мацея Душчика, робота над цими змінами наближається до завершення, і Варшава їх підтримує.

У виданні нагадали, що на початку червня Україна закликала країни ЄС обмежити прийом своїх громадян на особливих умовах тимчасового захисту, оскільки до європейських країн виїхало багато громадян, які підлягають мобілізації.

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Журналісти нагадали, що раніше президент України Володимир Зеленський скасував заборону на виїзд з країни для молодих українців віком 18–22 років. Однак, за даними видання, за перші три місяці до Польщі з України в’їхали понад 121 тис. чоловіків-громадян України віком 18–22 років.

"Так, ці два рішення можуть сприйматися як такі, що взаємовиключають одне одного, проте це продумана стратегія президента Зеленського, який уже два-три роки намагається таким чином перекласти відповідальність за низький рівень призову в Україні на Захід, а сам залишитися з чистими руками для цілей внутрішньої політики", – сказав журналістам Кшиштоф Нечипор, аналітик Групи з питань Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень.

Душчик розповів журналістам, що зміни торкнуться й українок. Він уточнив, що нові обмеження також застосовуватимуться до тих, хто лише хотів би отримати тимчасовий захист у ЄС.

У виданні зазначили, що директива має бути ухвалена в липні, але набере чинності лише в березні 2027 року. Саме до цього терміну діє тимчасовий захист для біженців з України.

За даними Євростату, тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються 4,3 млн українців. Більша частина з них перебуває в Німеччині (1,2 млн осіб) та Польщі (960 тисяч осіб).

Згідно з реєстром PESEL, у Польщі наразі налічується понад 218 тисяч чоловіків зі статусом іноземця UKR віком від 18 до 65 років. У всьому Євросоюзі дорослі чоловіки становлять 26,6 % від загальної кількості осіб, які користуються захистом, тобто близько 1,15 млн українських чоловіків мають статус тимчасового захисту.

Зміни в отриманні громадянства Польщі

За інформацією видання, Міністерство внутрішніх справ Польщі також завершує роботу над поправками до закону про громадянство, які найбільше торкнуться громадян України. Журналісти зазначили, що саме українці протягом багатьох років становлять найчисленнішу національну групу, яка звертається за польським громадянством.

Проєкт ґрунтується на чотирьох ключових змінах. Перша з них передбачає збільшення терміну проживання в Польщі до восьми років. Однак поки що невідомо, чи буде враховано період тимчасового захисту.

Крім того, буде запроваджено тест на натуралізацію, заснований на данському досвіді – він проводитиметься польською мовою на рівні B2, а отже, іноземець автоматично повинен буде вільно спілкуватися та розуміти складні тексти польською мовою. Тест включатиме, зокрема, питання з історії та конституційних норм.

"Польське громадянство надає низку привілеїв, зокрема право обирати та бути обраним. Тому ми маємо бути впевнені, що така людина інтегрована в нашу систему цінностей", – заявив заступник голови МВС Польщі.

У виданні підкреслили, що ключовим моментом стане "заява про лояльність", яку наприкінці всієї процедури повинен буде підписати іноземець. Це стане важелем впливу на тих, хто міг би виступити проти інтересів Польщі.

"Ми не вимагатимемо відмови від першого громадянства, але хочемо запровадити можливість перевірки такої особи на предмет лояльності до нашої держави. "Заява про лояльність" дасть нам можливість позбавити громадянства особу, яка виступила проти безпеки чи інтересів Польщі, наприклад, вступивши у співпрацю з ворогами Польщі. Наразі позбавлення польського громадянства, наданого одного разу, неможливе. Навіть для осіб, засуджених за шпигунство проти Польщі", – зазначив Душчик.

Чехія хоче позбавити українців тимчасового захисту

Раніше České noviny повідомляло, що в Чехії триває політична дискусія щодо майбутнього українських біженців. Деякі представники влади пропонують позбавити українців тимчасового захисту, запровадженого на рівні Євросоюзу.

Лідер правопопулістської партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) і спікер нижньої палати парламенту Томіо Окамура під час ток-шоу на місцевому телебаченні заявив, що негайно скасував би режим тимчасового захисту для громадян України, які втекли від російської агресії, якби це залежало лише від нього. Політик також стверджував, що українців у Чехії занадто багато і що громадяни країни нібито висловлюють невдоволення їхньою присутністю.

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