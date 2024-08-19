Українця оштрафували до 15 тисяч євро за 'автограф' на стінах Колізею

Свідки повідомили охорону, що один з туристів псує культурну пам'ятку.

19-річний українець залишив автограф на стінах Колізею. Італійські правоохоронці цей креатив не оцінили.

Як повідомляє Fatto Quotidiano, це не перший випадок, коли хтось хотів увіковічити своє ім'я на стінах Колізею. Втім, такі дії є протизаконними.

Цього разу український турист вирішив залишити свої ініціали між входом до першого кільця та атріуму. Свідок побачив цю сцену і сповістив охорону. Поліція повідомила юнака про правопорушення та оштрафувала.

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Зазвичай такі дії класифікують як псування та пошкодження культурних цінностей. За це передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років і штраф до 15 000 євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристів, які планують цього року відвідати Рим, попередили, що їхню поїздку істотно можуть зіпсувати масштабні будівельні роботи по всьому місту, через які багато доріг там перекопані або перекриті.

Масштабну реконструкцію в італійській столиці затіяли напередодні Jubilee 2025 року – великого свята у Ватикані, яке проводиться кожні 25 років. У 2025 році з цієї нагоди в місті очікують прибуття 32 мільйонів туристів.

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